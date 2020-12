Vídeo: Ela caiu dentro da casa da vizinha após tomar umas e viralizou; conheça Deise

Eu estava voltando do show do Di Propósito e achei que o lugar onde me apoiei era uma parede

Com um copo de cerveja na mão, Deise Gouveia cambaleava de um lado para o outro sem descer do salto enquanto voltava para casa depois de curtir um show de pagode no Complexo do Alemão, onde mora com a avó. Até que resolveu parar para descansar e se apoiou em uma parede. O que ela não imaginava, porém, é que a parede era, na verdade, a porta destrancada da casa de uma vizinha. Não deu outra: Deise perdeu o equilíbrio e rolou escada abaixo, até parar na sala de estar de uma mulher, que exclama espantada: ”O que é isso?!”. O momento inusitado foi registrado em vídeo e, neste fim de semana, tomou as redes sociais. Antes com um pouco mais de mil seguidores no Instagram, Deise já ultrapassa os 90 mil seguidores na rede social, tornando-se na nova sensação da internet.

— Mulher, eu não sei o que tá acontecendo… Só sei que fui dormir depois daquilo e, quando acordei, minhas amigas estavam aqui em casa para me contar que eu estou bombando na internet. Minha mãe ficou brava com isso de início, achando que eu estava sendo zoada na web. Eu fiquei sem entender nada — admite a carioca de 21 anos em conversa por telefone com o EXTRA, na manhã deste domingo.

E ela explica o contexto do vídeo que a tornou famosa nas redes sociais:

— O tombo aconteceu no sábado de manhã, por volta das 9h. Eu estava voltando do show do Di Propósito e achei que o lugar onde me apoiei era uma parede. Quem gravou foi a cunhada de uma amiga, mas quem publicou o vídeo nas redes foi uma conhecida. A queda foi muito rápida, quando vi já tinha uma mulher me encarando lá caída. Ela ficou assustada. Morrendo de vergonha, eu saí correndo da casa dela.

A dona da casa em que Deise caiu é Ana Paula, que enfrenta um câncer no reto. Horas depois da queda, Deise voltou à procurá-la para pedir desculpas pelo susto, orientada pela avó (a quem Deise chama de mãe), e descobriu seu estado de saúde. Ela resolveu, então, fazer bom uso da visibilidade recebida nos últimos dias e criou uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro, alimentos e fraldas para a vizinha. Até o fechamento desta reportagem, a iniciativa somava mais de R$ 11 mil.

