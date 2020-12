Vídeo: Parto raro de gêmeos prematuros comove equipe médica em Vilhena

Na noite da última terça-feira (01), uma jovem mulher deu à luz gêmeos no Hospital Regional de Vilhena com um parto considerado raro na medicina, um dos bebês foi retirado da barriga da mãe ainda na bolsa gestacional.

O nome para este tipo de parto chama-se “empelicado”, que acontece quando o bebê nasce dentro do saco amniótico intacto, sem a bolsa estourar.

O parto chamou atenção da equipe formada pelos médicos obstetras Gilberto Povoas Júnior, Junara Dutra e o anestesista Maury Zangalli Júnior. Por ser rara a ocorrência o médico responsável pelo procedimento, afirmou que presenciou poucas vezes em sua trajetória na área.

De acordo com os médicos em gestações de gêmeos, o fenômeno se torna ainda mais raro, pois a cirurgia foi de emergência e os bebês tiveram que ser retirados prematuros.

O médico obstetra Gilberto Povoas contou que o primeiro a nascer foi um menino, porém, a bolsa gestacional acabou se rompendo na hora do parto. Já o segundo bebê, que é uma menina, foi retirado com a bolsa preservada como mostram nas imagens do vídeo.

Através das imagens é possível ver o bebê protegido dentro da bolsa com o líquido amniótico inteiro. Após o parto a equipe não informou o estado de saúde da mãe e dos bebês.

Veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=rUZkYi_mjNg

