VÍDEO: Policial civil morre em acidente de moto na BR-364

O policial civil de Rondônia Francisco Alcântara, 46, morreu após cair de moto na BR-364, em Porto Velho, nesta manhã de quarta-feira (23).

O acidente aconteceu no trecho entre a Avenida Campos Sales e o Trevo do Roque, em Porto Velho (RO). Testemunhas disseram que a vítima transitava em uma motocicleta Suzuki Yes sentido ao Trevo do Roque, quando perdeu o controle da direção do veículo, bateu na mureta de proteção da rodovia e caiu violentamente ao chão.

Com traumatismo craniano, o policial civil morreu na hora. Uma equipe do Samu sob o comando do médico Dr Marcos Berti esteve no local e constatou a morte.

Francisco Alcântara tinha 15 anos de Polícia Civil e trabalhava nos últimos no 5° DP. Amigos de profissão da vítima estiveram no local do acidente fatal tomando as primeiras providências quanto a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

