Zé Neto lamenta morte da mãe de Cristiano: ”Te amo pra sempre”

Ela estava internada em um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e faleceu no último domingo, 13, após sofrer uma parada cardíaca.

Em seu perfil no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto em que aparece com mãe e filho.

“Vai com Deus, meu amor! Essa dor que ficou aqui, com o tempo vai passar. Ficarão as lembranças, e as milhares de histórias que a gente viveu, cada conquista, cada vitória, cada sorriso e cada lágrima”, começou escrevendo.

“As modas que a gente cantava naquele banco lá na chácara, as broncas em mim e no Irineu. Vai com Deus! Você cumpriu sua missão. Te amo pra sempre!”, finalizou Zé Neto.

Fonte: CARAS

