Ana Maria Braga comenta especulações de substituto de Louro José na TV

Tom Veiga e seu Louro José fazem falta nas manhãs da TV brasileira. Por isso, Ana Maria Braga, companheira do ator no “Mais você’, responde com frequência sobre o destino do fantoche no programa.

“Tudo é muito recente e há muita especulação. Substituir um artista com a personalidade e o talento do Tom Veiga é muito difícil”, disse a loira à “Caras”.

Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro de 2020 após sofrer um acidente vascular cerebral. Dias após a perda, a produção do matinal da Rede Globo disse ao EXTRA que ainda não tinha sido definido o destino do Louro José no programa.

Fotos do boneco guardado em uma caixa viralizou nas redes sociais. Uma fabricante de cases para instrumentos, localizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, publicou a mesma foto em seu perfil no Instagram e explicou que a imagem tinha sido feita em 2019.

Aposentadoria?

Na mesma entrevista, Ana Maria Braga falou sobre outros boatos: a sua aposentadoria. Algo que ela pretende não fazer tão cedo.

“Os jornalistas pensam mais do que eu em aposentar, mas enquanto a Rede Globo e o público me quiserem, e eu tiver condições de realizar o meu trabalho da melhor forma possível, estarei presente”.

