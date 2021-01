Após discutir com Gladson, Mazinho vê seus indicados no governo serem exonerados

Na lista dos demitidos, obtida com exclusividade no ContilNet na sexta-feira, haviam 20 nomes. Destes, 15 estão no DOE desta segunda

Conforme adiantado pelo ContilNet na última sexta-feira (8), o governador Gladson Cameli mandou exonerar pelo menos 15 pessoas de seu governo indicadas pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim e sua esposa, a deputada estadual Meire Serafim.

O motivo seria um ataque de Mazinho contra o governador durante uma reunião na Associação dos Municípios do Acre (Amac), onde o prefeito, conhecido pelo seu temperamento explosivo, ‘soltou as cachorras’ para cima de Gladson ao reclamar dos ramais em seu município. A discussão acalorada precisou da ajuda de outros presentes para ser ‘apaziguada’.

Na lista dos demitidos determinada poucas horas depois do desentendimento e obtida com exclusividade no ContilNet na sexta-feira, haviam 20 nomes. Destes, 15 estão no Diário Oficial do Estado.

Veja a lista dos demitidos:

DEPASA CLEIBER ESTEVAM MAIA LIMA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA MEIRE

DEPASA ELISANGELA DE OLIVEIRA PRIMO CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 PREFEITO MAZINHO

DEPASA HELIVELTON RODRIGUES DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA

DEPASA ISLANE LIMA DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA

DEPASA MAURICIO DA SILVA BEZERRA VERCOSA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,008

DEPASA VANDERLUCIO SOUZA DOS SANTOS CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

IDAF JARDANY ZULITA SOUZA SALES CEC-5 LC 355+359 DECRETO 5.115,00

IDAF JOSE HONORIO NETO CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

IDAF SUELY ANDRADE DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

SEASDHM CRISTIANE AGUIAR VILHENA CEC-3 LC 355+359 DECRETO 2.800,00

SEASDHM LEILA DE OLIVEIRA SOARES CEC-2 LC 355+359 DECRETO 2.100,00

SEASDHM LIVIO PASSOS DOS SANTOS CEC-3 LC 355+359 DECRETO 2.800,00

SEE ANTONIO DE MOURA FREITAS CEC-5 LC 355+359 DECRETO 5.115,00

SEE ROSICLEI RODRIGUES SOUZA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

SESACRE IANCA DA COSTA MENDES CEC-2 LC 355+359 D

