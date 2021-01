Mazinho bate boca com Gladson e Bocalom tenta acalmar os ânimos; assista

Chefe do Executivo de Sena Madureira fez barraco ao cobrar do governador mais ajuda à cidade

O prefeito reeleito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), e o governador Gladson Cameli (sem partido) bateram boca na tarde desta sexta-feira (8), durante encontro da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco.

A discussão começou após o emedebista cobrar mais apoio do governo à sua gestão. Aos gritos, Serafim citou problemas com ramais e com a saúde pública. “Você tem muita propaganda e a gente precisa informar a realidade. Como prefeito da cidade, me sinto abadonado”.

Sentado a poucos metros de Serafim, o governador ficou visivelmente irritado com a cobrança. Ele passou a se mexer na cadeira e logo respondeu o prefeito. No vídeo que circula nas redes sociais de Mazinho, não é possível entender o que Cameli fala.

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), estava sentado entre os dois e tentou acalmá-los.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários