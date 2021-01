 Banco da Amazônia divulga edital para concurso público com provas no AC

Ocorrerá amanhã, dia 6 de janeiro, a divulgação do edital de abertura do concurso público do Banco da Amazônia (BASA) que tem como objetivo preencher imediatamente cinco vagas para técnico científico na área de tecnologia da informação, além de formar cadastro reserva.

As inscrições ocorrem no período de 7 de janeiro até 1º de fevereiro de 2021. As provas estão programadas para o dia 14 de março e serão aplicadas nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA.

A seleção deste ano será constituída de avaliação da qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas objetivas, sendo as provas de conhecimentos básicos e específicos de caráter classificatório e eliminatório.

De acordo com a gerente em exercício de Gestão de Pessoas do BASA, Ana Limão, o concurso deste ano será direcionado para a área de TI. “Esperamos que seja um processo tranquilo, respeitando-se às medidas de prevenção”, completa.

A remuneração inicial para o cargo de técnico científico do concurso é de R$3.145,79 para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Além da remuneração, ainda serão oferecidos a título de vantagem: auxílio-alimentação (Ticket e Cesta Alimentação) no valor de R$ 1.486,03; auxílio-creche, possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia, ascensão e desenvolvimento profissional, participação no plano de previdência complementar – o PrevAmazônia e participação nos lucros ou nos resultados da empresa, sempre de acordo com as disposições legais em vigor.

No dia da prova, será obrigatório o uso de máscaras e higienização das mãos, conforme aponta o edital do concurso em convergência às medidas sanitárias em prevenção ao COVID-19.

O edital do concurso 2021 do Banco da Amazônia estará disponível a partir do dia 6 de janeiro de 2021. A inscrição deverá ser efetuada, no período de 07/01 a 01/02/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).

