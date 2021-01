‘BBB21’: Glória Pires canta que não é mãe de Fiuk em ritmo de Black Eyed Peas

Atriz publicou vídeo no qual brincava sobre participante do reality show, filho de Fábio Jr. e Cristina Karthalian

Glória Pires publicou um vídeo em sua conta no Twitter no qual canta que não é mãe de Fiuk ao ritmo de “I gotta feeling”, do Black Eyed Peas, nesta quarta-feira (27). Assista ao vídeo acima.

Ela se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter desde que o cantor e ator entrou no “BBB21”, na última segunda-feira (25).

“Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida”, escreveu a atriz.

“A Glória Pires é mãe da Cleo Pires. Do Fiuk, não”, canta Glória no vídeo.

Com 30 anos, Fiuk é filho do cantor Fábio Jr. e da artista plástica Cristina Karthalian, mas muitos fãs achavam que ele era filho de Glória Pires, assim como a irmã, Cleo.

No começo desta quarta, a atriz e cantora também tuitou sobre a confusão.

“A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Glória Pires não é mãe do Fiuk.”

