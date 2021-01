Beth Passos: confira as novidades e os destaques da semana na coluna especial

Beth Passos

E-mail: [email protected]

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth News

As gêmeas Maria Alice e Maria Lúcia celebraram mais um giro no calendário da vida com muita alegria e união que é a marca registrada da família. Vida longa, queridas!!!

A beleza da Miss Parque Ambiental Chico Mendes – Acre Miss Teen, Talita Torres, que disputará o título em fevereiro no Beleza Teen Brasil 2021.

A revista Vogue antecipou as suas duas capas do mês de fevereiro. Entre a primeira-dama dos EUA Jill Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris, e a Vogue escolheu a segunda. Mas a estreia da futura Presidente na capa da Vogue virou polemica, nas redes sociais. Muitos apontaram que Kamala Harris foi fotografada com roupas muito casuais, com tênis converse, com duas cortinas verde e rosa, as mesmas da Associação de estudantes Alpha Kappa Alpha, onde ela estudou na Howard University, e que os retoques da foto e a luz teriam deixado Kamala branca.

Julia Maria Carvalho com a filha Paolla na loja de artigos para presentes que será inaugurada no mês de março.

O educador físico Mustafa e as esposa Ana Anute curtindo a temporada de inverno nos Andes.

Se estivesse viva Janis Joplin teria completado 78 anos. “Todo mundo já esteve apaixonado e foi abandonado, e todo mundo já teve alguém que amou de verdade e que não foi capaz de amar. E isso é dor e é sofrimento, e é dessas coisas que eu falo quando canto, preciso acreditar nas palavras senão não consigo cantar. E lá estou eu expondo a minha alma, meus sentimentos, tudo o que tenho por dentro, e se olho a plateia e eles não estão entendendo, é como um soco na cara. ” Maravilhosa ela e aplausos eternos pela incrível música Summertime!!!

Mariana Bento com os filhotes Rodrigo e Felipe direto do álbum da família para a coluna Online. Lindos!

Residente no abrigo de idosos Lar dos Vicentinos, José Marcelino de Oliveira, de 85 anos, foi a primeira pessoa a receber a imunização da CoronaVac no Acre. O registro trouxe a esperança a população acreana no combate ao terrível corona vírus que tem ceifado vidas diariamente em todo o mundo. A foto é de Sérgio Valle.

Fevereiro é o mês da História Negra nos Estados Unidos e no Canadá, e para celebrar a data, a Mattel lançou a Barbie de Maya Angelou que já é sucesso e está em pré-venda no site oficial da Mattel, ao preço de US$ 29,99 e com entrega prevista para o dia 1° de junho.

Carmem Augusto com o filho Pablo na mesa do bolo que marcou os 9 aninhos do gatinho que estava chateado porque a festa não aconteceu na escola junto aos coleguinhas. Todos nós estamos querido!!!

Pedro Sampaio, DJ, produtor e compositor, causando com um beat exclusivo para a campanha de O Boticário na essência e diversão no Egeo Dolce Colors, a nova cara da fragrância Egeo Dolce, agora com notas da Flor Pink Peônia e Mousse de Framboesa. Junto com a atriz e influenciadora digital Lívian Aragão estrelam os comerciais, que têm a estampa tie-dye como inspiração para o visual.

Mercedes Araújo ganhou dos filhos e netos linda festa mood pandemia para receber seus inacreditáveis 70 anos. Ela escolheu como trilha sonora da festa sua ídola Alcione.

O Telegram ultrapassou 800 milhões de usuários ativos. O aplicativo é a resposta dos americanos simpatizantes do ex presidente americano Donald Trump que foi banido das mais conhecidas redes sociais. É a própria democracia ou seja o poder de escolher!

Todos os mortos que votaram em Joe Biden marcaram presença através de pequenas bandeiras americanas na posse do novo presidente. Momento histórico.

Ex vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden e Kamala Harris tomaram posse como novo presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente. Barack e Michele Obama, Hilary e Bill Clintom e George W. Bush. Estavam tão elegantes naquele clima maravilhoso que só a imprensa lembrou do mico de Donald Trump, em não comparecer à transição.

O novo Presidente eleito dos EUA Joe Biden, escolheu Rachel Levine para ser subsecretária do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS em inglês) dos Estados Unidos. É a primeira autoridade transgênero a assumir cargo tão importante naquele país.

On Line

*Previsto para segunda-feira, dia 25, o toque de recolher decretado pelo governador Gladson Cameli em todas as regiões do Acre. Serão proibidas aglomerações em estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes. A circulação de pessoas na rua não será proibida, conforme informou o Procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, durante a coletiva do Pacto Acre sem Covid na última sexta-feira.

*Prepare o bolso: a cerveja também vai ficar mais cara em 2021. Segundo especialistas de mercado e fabricantes, a alta do dólar e a falta de insumos encareceram a produção; aumento deve ficar entre 10% e 15%.

*Tema do Enem do último domingo foi oportuno. “O estigma associado as doenças mentais na sociedade brasileira. ”

*Os brasileiros terminam o ensino médio sem ter aprendido a declarar o imposto de renda, sem saber como bancos e empresas lucram, sem saber o básico de educação financeira. Então a mensagem é que o sistema educacional do nosso pais nos treina para sermos pobres.

*Desde segunda-feira, 18, que a Caixa Econômica Federal (CEF) assumiu a gestão dos recursos e do pagamento das indenizações do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat). As solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências do banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2021. De responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Dpvat é um seguro obrigatório destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito em todo país.

*O medo de morrer foi instalado em boa parte da população com tanto sucesso que estão comemorando a chegada de uma vacina com 50% de eficácia desenvolvidas pelas mesmas pessoas que criaram o vírus.

*Pensando seriamente em abrir uma pererecaria ou pirokaria em Rio Branco. A divulgação será “Presenteie seu bofe com o cheirinho orgânico de seu pênis ou da sua vagina. Pós-vacina e pós-pandemia, todos precisarão tirar o atraso”. Aproveitar a tendência lançada pela atriz Gwyneth Paltrow.

*O Ministério da saúde desenvolveu um aplicativo onde você coloca seus sintomas e ele já te passa um diagnóstico e encaminha para um posto para buscar pegar medicamentos. Várias pessoas fizeram simulações para ver a eficácia do app, uns colocaram sintomas graves, outros sintomas leves, outros sintomas nada relacionados ao Covid e o resultado é sempre o mesmo, eles receitam cloroquina e vermífugo. A inutilidade foi tirada do ar pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, 21.

Boa semana com esta linda prece Celta, que desconheço a autoria

“Que o ardor do coração mantenha a tua presença flamejante e que a ansiedade jamais te ronde.

Que a tua dignidade exterior reflita uma dignidade interior da alma.

Que tenhas vagar para celebrar os milagres silenciosos que não buscam atenção.

Que sejas consolado na simetria secreta da tua alma.

Que sintas cada dia como uma dádiva sagrada tecida em torno do cerne do assombro.

Que a chuva caia de mansinho em seus campos…

E, até que nos encontremos de novo…

Que os Deuses lhe guardem na palma de suas mãos.

Que despertes para o mistério de estar aqui e compreendas a silenciosa imensidão da tua presença…”

Beth Passos

Jornalista

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários