Teatro Palácio das Artes recebe Festival de Humor na próxima semana; veja detalhes

No próximo dia 11 de maio, o Teatro Palácio das Artes reabre as suas cortinas para um Festival de Humor estrelado por três humoristas cearenses de renome nacional. Hiram Delmar, Titéla e Zacarias, o “Zaca”. Juntos, eles oferecem shows com personagens de bonecos, humor standup e imitações.

HIRAN DELMAR

Nascido em Fortaleza, terra de Chico Anysio e considerada o celeiro do humor, Hiran Delmar, também conhecido como Coxinha, entrou muito jovem no rádio, revelando seu talento para criar personagens e imitações de personalidades famosas. Desde a juventude, destacou-se como líder da Patrulha do Coxinha, sendo pai de personagens marcantes como o famoso Coxinha e o Rei das Tesouradas.

Com participações em programas de TV, imitando personalidades renomadas, ele leva sua alegria a shows pelo Brasil e pela internet, mantendo o foco em reviver pérolas de personagens clássicos e criar conteúdos divertidos e atuais. Seus personagens mais conhecidos e que marcaram a sua carreira de humoristas são Coxinha e Doquinha, dois bonecos que conversam de forma muito bem-humorada sobre o cotidiano de onde estão ou onde vivem, sempre com a acidez de sua visão crítica e engraçada, por isso se tornou sucesso nacional na TV e nas redes sociais, com mais de um milhão e duzentos mil seguidores.

TITELA

Titela é um cearense que se notabilizou pelo humor e aprendeu, como poucos, a arte da reinvenção. Já são mais de duas décadas de carreira. Foi evoluindo com o humor cearense, apostou no stand up, depois – durante a pandemia- percebeu que o celular era mais uma oportunidade no mundo digital. No entanto, a carreira nunca caiu em seu colo. Teve que buscar sempre espaço para sua arte e, no início, até perseguiu, em uma moto, Tom Cavalcante pra pedir para participar de seu programa. A ousadia, na época, deu certo!

Foram mais de 100 participações no Show do Tom, que fizeram com que o cearense ganhasse o holofote tanto no cenário local como nacional. Titela na época fazia humor de personagem. Estava costumeiramente em programas de TV, inclusive, fez durante um tempo participação fixa em atrações da TV Diário. Mas também já fez shows em churrascarias, casas de humor, pizzarias e até em circo.

ZACA

O público presente terá a oportunidade de se divertir com piadas e histórias engraçadas, contadas na versão de um dos Humoristas mais irreverentes do Ceará, com Zacarias, o Zaca. O artista se apresenta nas principais casas de humor pelo nordeste e já tem seu nome consagrado entre os mais importantes humoristas do país, imitando como sósia do zacarias, personagem famoso da trupe de “Os trapalhões”.

A ORGANIZAÇÃO

“Com todo esse know-how de artistas do humor nacional, o festival promete ser um evento ideal para toda a família, pois quem for assistir não vai se deparar com textos de humor duvidoso, com palavrões, sendo então um espetáculo recomendado para toda a família”, disse um dos organizadores.

Os ingressos já estão à venda nas lojas Junior Sun e Maverick, no PVH Shopping, e na Loja Ela Lingerie, na Av. Jatuarana. Quem quiser comprar pela internet é só acessar a plataforma usinadoingresso.com.br.

PALÁCIO DAS ARTES

O Teatro – Além de receber os mais importantes eventos culturais da cidade, o Palácio das Artes é um espaço amplo e bem confortável, palco de inúmeros shows de artistas humorísticos, dramáticos e musicais. Mesmo com a ausência de produções teatrais da região, e até mesmo nacional, o teatro é considerado um expoente da cultura setorial de dramaturgia.

O Teatro não apenas abre portas para o desenvolvimento artístico, mas também democratiza o acesso à cultura, possibilitando que sonhos e objetivos se concretizem. Ao retomar suas atividades culturais em 2024, os produtores culturais rondonienses reafirmam o seu compromisso em promover a cultura de forma dinâmica, enriquecendo a vida da comunidade local.