Armas, drogas e R$ 5 mil são apreendidos em operação contra crime organizado no Acre

As polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal, Militar e Penal, que compõem a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO), deflagraram nesta quinta-feira (2), a Operação Incursio, que teve como objetivo combater facções criminosas em atuação no Acre.

Segundo a PF, as investigações iniciaram após o recebimento de diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas e organização criminosa. A partir disso, foram cumpridos oito mandados judiciais de busca e apreensão em Rio Branco, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Acre.

Mais de 20 policiais das forças de segurança pública estadual e federal participaram da ação, além do apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organziado (GAECO). Os mandados foram cumpridos no bairro Taquari, que segundo a PF, desde janeiro vem ocorrendo diversos conflitos armados que resultaram na apreensão de mais de 50 armas de fogo.

Além disso, foram apreendidas duas armas de fogo, drogas e uma quantia de R$ 5 mil durante o cumprimento dos mandados. Além disso, três prisões em flagrante aconteceram por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os investigados serão responsabilizados pelos crimes de integrar organização criminosa, além de quaisquer delitos correlatos, como tráfico de drogas e posse irregular de armas.