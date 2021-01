Com covid-19 e dengue, deputado Jesus Sérgio é transferido em UTI aérea para Brasília 

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) foi transferido para Brasília (DF) na madrugada desta segunda-feira (4), em uma UTI aérea para tratar da covid-19 e de uma dengue. O pedetista estava em Rio Branco desde sábado (2) quando foi transferido de Tarauacá.

Jesus está com o pulmão comprometido pela covid, no entanto, seu estado de saúde se agravou por decorrência de complicações da dengue.

Jesus Sérgio que estava internado na Unimed, teve que usar oxigênio para respirar devido ao baixo nível de imunidade.

O parlamentar está na companhia da esposa, a prefeita Maria Lucineia que também foi diagnosticada com covid-19 e teve que se afastar do cargo logo no início do mandato.

