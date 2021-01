Corpo de adolescente é encontrado dentro de freezer na casa da avó

Segundo as autoridades, havia várias cadeiras na varanda da casa, indicando que mais pessoas estiveram no local

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto dentro de um freezer horizontal na casa da avó na segunda-feira (11) em Campo Grande (MS). De acordo com a Polícia Civil, os parentes da vítima afirmaram que o corpo foi encontrado pelo primo do menino. No entanto, a família não tem suspeitas do que pode ter acontecido com a vítima. As informações são do Uol.

Ainda conforme o depoimento da família, a avó do adolescente está viajando. Uma perícia preliminar não encontrou sinais aparentes de violência no corpo do adolescente. No imóvel, foram encontrados um celular, um notebook e uma faca que passarão por análise.

À polícia, o primo da vítima afirmou que foi até o imóvel fechado e chamou pelo adolescente diversas vezes. Como não houve retorno, ele pulou o muro e encontrou o freezer desligado na varanda com um filete de sangue escorrendo por uma fresta do aparelho. Ao abrir o freezer, a vítima estava sentada e seminua. O primo acionou a polícia.

Segundo as autoridades, havia várias cadeiras na varanda da casa, indicando que mais pessoas estiveram no local. Uma câmera de segurança registrou a movimentação de um jovem saindo da residência e carregando uma mochila, na manhã de domingo (10). Na sequência, ele retorna para o imóvel e sai com outra bolsa. Pouco depois, um veículo estaciona e o jovem sai de carro do local. O caso continua em investigação.

