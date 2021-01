Desenho da Conmebol sobre semifinais da Libertadores revolta brasileiros

Dois brasileiros e dois argentinos estão na reta final da Copa Libertadores 2020/21. No entanto, se depender da Conmebol, serão os hermanos que estarão no Maracanã no próximo dia 23 de janeiro para decidir o torneio. Pelo menos foi essa a impressão que os brasileiros tiveram depois de uma ilustração divulgada pela entidade.

No desenho, as figurinhas de Rony e Marinho estão de malas prontas, um de cada lado da foto, enquanto, ao centro, Carlitos e Borre caminham juntos para a “viagem” ao Rio de Janeiro.

