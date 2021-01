Em Rio Branco, frota de ônibus será reforçada em 25% nos dias de prova do Enem

Em Rio Branco, a frota de ônibus será reforçada em 25% neste e no próximo domingo (24), quando acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a Superintendência Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), serão nove carros a mais que se somarão aos 38 que normalmente circulam nesse dia. Outros seis ônibus estarão de prontidão em caso de necessidade.

A ideia é evitar que os candidatos se atrasem e percam o teste que serve como porta de entrada para o ensino superior em todo o Brasil.

Mais de 40 mil acreanos devem sair de suas casas para realizar o Enem. Cerca de mil farão a versão digital da prova nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

A abertura dos portões será às 9h30 no horário do Acre, com fechamento às 11h.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários