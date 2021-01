Felippe Cardoso testa positivo para covid-19 e desfalca o Fluminense no clássico

O técnico Marcão ganhou mais um problema para armar o setor ofensivo do Fluminense no clássico contra o Botafogo, domingo, pelo Brasileirão. Neste sábado pela manhã, o atacante Felippe Cardoso foi diagnosticado com a covid-19 e está em isolamento. É o 27° caso no elenco desde o início da pandemia. Abre espaço para o jovem John Kennedy iniciar o primeiro jogo no profissional como titular.

Felippe Cardoso seria a primeira opção de Marcão para a vaga de Fred e Caio Paulista, suspensos. Entraria pela beirada do campo com Lucca sendo adiantado para atuar como centroavante.

Com a notícia do resultado positivo para o coronavírus, John Kennedy, de somente 18 anos, deve ter a tão sonhada oportunidade de iniciar um jogo entre os profissionais. O jovem revelado em Xerém tem muito apreço da comissão-técnica, que não se cansa de elogiá-lo.

No empate por 3 a 3 com o Coritiba, por exemplo, John Kennedy necessitou de somente 13 minutos em campo para marcar seu primeiro gol pela equipe. Além do gol, mostrou personalidade e causou ótima impressão.

Deve ser o atacante em uma das beiradas do campo, com Luiz Henrique atuando aberto do outro lado e Lucca mais avançado. O Fluminense precisa ganhar para não correr o risco de perder a sétima colocação do Brasileirão e, por consequência, sair da faixa de classificação à Libertadores de 2021.

