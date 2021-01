Forte chuva na manhã deste sábado deixa moradores da Vila Acre ilhados

A forte chuva que caiu na manhã deste sábado (23), em Rio Branco, causou vários transtornos a moradores de vários bairros. No Vila Acre, o Igarapé do Almoço teria transbordado, alagando a Travessa Bom Jesus e deixando várias famílias ilhadas sem terem como sair do local.

Durante todo o dia o igarapé permaneceu transbordado, passando por cima da rua que dá acesso ao bairro. Segundo os moradores do local, várias casas foram atingidas pelas águas e o prejuízo foi grande.

Moradores mais antigos do local acreditam que a causa do igarapé ter transbordado seria o fato de muita sujeira estar se acumulado no local impedindo as águas de passarem.

Eles pedem uma providência por parte da prefeitura para que realize obras de limpeza no igarapé e uma fiscalização para evitar que os próprios moradores continuem a joga lixo nas margens.

