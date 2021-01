Ifac abre inscrições para contratar colaboradores; veja editais

O Instituto Federal do Acre, por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), está com inscrições abertas para contratação de colaboradores que desejam atuar junto ao programa Famílias Fortes, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

As vagas, destinadas para as funções de Facilitador e Apoio, são destinadas para as áreas de Psicologia, Pedagogia ou Serviço Social, como também para quem já possui Ensino Médio completo. Os aprovados na seletiva irão receber bolsa nos valores de R$ 40 (Facilitador) e R$ 25 (Apoio) por hora trabalhada.

As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro e devem ser realizadas pelo formulário disponível aqui. Os candidatos também deverão fazer o encaminhamento de documentos, conforme descrito em edital.

Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas para profissionais que irão atuar como Facilitador e 10 vagas para aqueles que irão exercer a função de Apoio. O programa será desenvolvido nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Famílias Fortes

O programa Famílias Fortes é uma metodologia de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares para famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O conteúdo é baseado na premissa de que as crianças se saem melhor em seu desenvolvimento social quando as famílias são capazes de estabelecer limites e regras de convivência, como também expressar afeto e dar apoio adequado.

O programa é uma adaptação à realidade brasileira do Strengthening Families Programme (SFP-UK), elaborado no Reino Unido pela Oxford Brookes University. O Famílias Fortes visa o bem-estar dos membros da família, a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais. Tal objetivo se baseia no fato de que uma relação positiva entre os familiares cria condições favoráveis para o bom desenvolvimento dos filhos, e tende a afastá-los de condutas de risco.

