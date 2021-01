No Acre, Xapuri ultrapassa Assis Brasil no ranque de incidência da Covid-19

O município de Xapuri ultrapassou Assis Brasil e lidera o ranque de incidência de coronavírus no Acre, com 10.813,4 casos para cada 100 mil habitantes. As informações estão no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta quinta-feira (21).

Esta é a primeira vez que meses que Assis Brasil deixa o topo da tabela. A cidade fronteiriça fechou o dia com 10.777,8 casos para cada 100 mil habitantes.

Xapuri e Assis Brasil têm, respectivamente, 2.119 e 812 casos confirmados. A primeira cidade possui 19.596 moradores e a segunda, 7.534.

