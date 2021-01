Prefeito de Manaus diz que vai construir 22 mil sepulturas verticais

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou nesta sexta-feira (8) que serão construídas 22 mil sepulturas verticais no Cemitério do Tarumã, Manaus. A medida teria, segundo ele, o objetivo de evitar que acidade sofra um colapso no sistema funerário.

“Precisamos aproveitar o espaço que temos para que possamos construir as sepulturas verticais, no caso, as gavetas. Estamos nas tratativas finais para construirmos 22 mil sepulturas verticais, vamos verticalizar o Cemitério do Tarumã. Nos próximos dias, estaremos iniciando a construção, a ampliação e a oferta daquele modelo de sepultamento”, afirmou Almeida, durante entrevista ao jornal Bom Dia Amazônia.

O Cemitério do Tarumã é um dos locais que realizou sepultamentos em covas coletivas, no pico da pandemia entre abril e maio de 2020. Em dezembro, já havia poucas vagas no cemitério e a administração preparava um novo terreno para receber sepulturas. Na quarta-feira, nos cemitérios da capital, foram realizados 112 sepultamentos.

O movimento nos cemitérios aumentou com o novo pico de casos de Covid-19. Na quinta-feira (7), foram 1.706 novos casos e 46 mortes provocadas pela doença.

O prefeito afirmou ainda que vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para discutir a abertura de cemitérios particulares e um ossuário.

