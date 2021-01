Produtor de ‘Bacurau’ ministra curso gratuito de roteiro de cinema para jovens do AC

O cineasta Tiago Melo ministra o curso online ‘Criação Audiovisual: Da Ideia ao Roteiro, do Roteiro à Filmagem’, que é dedicado à capacitação de jovens do Acre interessados pela sétima arte. As aulas são gratuitas e ocorrem no período de 11 ao dia 15 deste mês, das 19h às 21h, por meio da plataforma Zoom.

Para concorrer a uma das 20 vagas, os candidatos devem preencher um formulário virtual que está disponível na bio do perfil @criacao.audiovisual, no Instagram, até o próximo sábado (9). Já a seleção será divulgada no dia seguinte.

Os participantes vão aprender sobre linguagem, técnicas de desenvolvimento para roteiros de ficção e métodos de direção de elenco, a partir da análise de obras cinematográficas.

Os recursos para a execução do projeto foram liberados pelo governo do Estado, após aprovação no edital da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que é gerido pela Fundação Elias Mansour (FEM).

Experiência no cinema

Natural de Recife, Tiago Melo está no mercado há 15 anos e se destaca como roteirista e produtor de parte expressiva do audiovisual de Pernambuco, acumulando no currículo uma variedade de curtas e mais de 30 filmes. Os títulos ‘Aquarius’, ‘Boi Neon’ e ‘Bacurau’ são alguns exemplos.

A estreia na direção de um longa-metragem, porém, só veio recentemente com ‘Azougue Nazaré’, que foi apresentado ao mundo em 40 mostras competitivas e conquistou 20 prêmios importantes, incluindo o de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Roterdã – o quinto maior da Europa.

Mudança do Nordeste para o Norte

A relação do cineasta com o Acre começou há quase oito anos, quando produziu o filme ‘Santo Daime – Império da Floresta’, e se estreitou com a mudança para a cidade de Rio Branco, em 2018. Hoje, ele se prepara para dirigir o seu segundo grande projeto, a ficção científica batizada de ‘Yellow Cake’, mas não para por aí.

Mesmo no novo endereço, o ritmo de trabalho se manteve. O pernambucano ainda atende demandas da produtora Uranium Filmes, que fundou de forma independente com a figurinista e produtora de cinema Mariana Braga (AC). A empresa se especializa para desenvolver e fortalecer o audiovisual da região Norte, tanto em formação como em execução de projetos cinematográficos autorais.

Frutos de ‘Bacurau’

Também é de Tiago Melo a produção de ‘Bacurau’, sucesso de crítica dirigido pelos conterrâneos Kleber Mendonça Filho (Aquarius) e Juliano Dornelles.

Além de vencer o Prêmio do Júri em Cannes – a terceira categoria mais importante do festival, a obra disputa a vaga do Brasil no Oscar, cuja cerimônia está prevista para o mês de abril de 2021.

Para ter chances de competir como Melhor Filme Estrangeiro, ‘Bacurau’ precisa derrotar a campanha de ‘Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou’, da atriz e diretora Bárbara Paz.

Serviço: Curso online ‘Criação Audiovisual: Da Ideia ao Roteiro, do Roteiro à Filmagem’ | Inscrições por meio do perfil @criacao.audiovisual, no Instagram, até o dia 09/01 | Gratuito

