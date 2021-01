Queda de helicóptero deixa idosa e piloto mortos no Espírito Santo; veja vídeo

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são o piloto e uma idosa

Na manhã desta quarta-feira (6), duas pessoas morreram em uma queda de helicóptero , que ocorreu em uma região de mata, em Vila Velha, no Espírito Santo. O veículo caiu próximo ao aeroclube municipal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são o piloto e uma idosa . Os bombeiros foram acionados por volta das 10h30, cerca de meia hora após a queda do helicóptero.

*CIODES/PMES* *Ocorrência:* Acidente com Aeronave. *Localidade:* Riviera da Barra (Vila Velha). *Horário:* 10h28min. *INFORMAÇÕES PRELIMINARES:* – Queda de helicóptero em local particular, a princípios duas vítimas, equipes de socorro a caminho. Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/6hBsTTrNjM — Servio Santos (@ServioBasto) January 6, 2021

As autoridades informaram que moradores viram a aeronave sobrevoando o bairro Riviera da Barra durante a manhã e em poucos minutos, o helicóptero caiu em de um terreno.

Ao ouvirem um barulho alto, os habitantes correram até o local para tentar ajudar as vítimas e conseguiram retirar a idosa e o piloto da aeronave, de acordo com o UOL .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) foram acionados e prestaram socorro aos feridos, que foram atendidos no próprio terreno, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. As identidades ainda não foram divulgadas.

