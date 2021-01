Rondônia tem mais 23 mortes pela Covid e 957 novos casos da doença em 24h

De acordo com boletim da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), ao todo já foram confirmadas 98.811 infecções pelo vírus e 1.875 óbitos desde março de 2020.

As 23 mortes foram 7 cidades:

14 em Porto Velho – sete mulheres, de 17, 46, 63, 94, 67, 70 e 77 anos, e sete homens, de 54, 76, 89, 41, 79, 70 e 60 anos;

3 em Ji-Paraná – uma mulher de 65 anos de idade e dois homens, de 35 e 61 anos;

2 em Ariquemes – homens de 48 e 44 anos;

1 em Cacoal – mulher de 48 anos;

1 em Monte Negro – homem de 70 anos;

1 em Jaru – um homem de 68 anos;

1 em Rolim de Moura – um homem de 68 anos.

O Boletim da Sesau diz que 13.303 casos de Covid-19 ainda estão ativos, quando há risco de transmissão do vírus. Nesta quarta-feira há 370 pacientes internados em hospitais do estado. E ainda 389 exames aguardando resultado no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen).