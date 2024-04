Calegário destina mais de R$ 800 mil para garantir tratamento para pessoas com autismo

O deputado estadual Fagner Calegário destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 850 mil para garantir tratamento para pessoas com diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A emenda viabilizará a implementação de um programa de tratamento destinado às pessoas com TEA e suas famílias. O programa contará com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e médicos que ficarão a disposição das famílias.

O objetivo principal do programa é oferecer um cuidado especializado e contínuo para as pessoas com diagnóstico. “Sei que muitos que possuem o diagnóstico enfrentam inúmeras dificuldades ao buscar acesso a tratamentos e cuidados de saúde, por isso destinamos essa emenda para facilitar o caminho e torná-lo menos desafiador para essas famílias. Nosso mandato está à disposição para ajudar”, comentou o parlamentar.

Calegário tem sido um parceiro da causa há vários anos e já realizou diversas ações em prol das pessoas com TEA. Uma dessas ações incluiu a alteração na lei nº 2.976, que agora obriga as escolas a substituírem as sirenes por sinaleiros musicais de menor intensidade, levando em consideração a hipersensibilidade auditiva das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.