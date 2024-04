Carlinhos Maia compartilha desfile de modelos acreanas em São Paulo; VÍDEO

Nas redes sociais, várias personalidades compartilharam os momentos em que as acreanas desfilaram hoje pela marca Misci, que apresentou a coleção Tenda Tripa na Fundação Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera.

Entre as celebridades que prestigiaram o evento estava o influenciador e empresário Carlinhos Maia, que registrou o momento em que as modelos acreanas Gaby Dobbins e Selena estavam na passarela no evento de moda na capital paulista, que contou com a participação da cantora Ivete Sangalo.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com a modelo Selena, que brilhou na passarela do estilista Airton Martin. Selena contou sobre sua experiência em desfilar na coleção do renomado estilista mato-grossense.

“Foi uma experiência muito gostosa, os looks simplesmente perfeitos, cada detalhe é único. Fiquei feliz em desfilar para a Misci, uma marca que eu admiro cada peça”, disse Selena ao ContilNet.

A ex-moradora do bairro Canaã, em Rio Branco, contou sobre a sensação de dividir a passarela com Ivete e ser assistida por celebridades.

“O que falar da Ivete, né? É simplesmente maravilhosa demais, super simpática, divertida e alegre. Passei por ela na passarela de cima, ela me deu uma piscadinha que tirou a minha concentração kkkkkkk. Dá um friozinho na barriga, mas é de leve, é um friozinho gostoso por estar fazendo o que amo. Depois que começo a desfilar, o friozinho passa e fica tudo bem”, disse Selena em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer.

Veja imagens do desfile: