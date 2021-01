Valendo quase R$ 1.400, metro quadrado no Acre é o terceiro mais caro do país

O Acre encerrou 2020 com o valor do metro quadrado para a construção civil valendo R$ 1398,14. Esse é o terceiro preço mais caro de todo o Brasil, atrás apenas de Santa Catarina (R$ 1439,42) e Rio de Janeiro (R$ 1402,76).

De novembro para dezembro, o preço no Acre subiu 1,08%. Em relação a dezembro de 2019, o aumento foi de 8,58%. No fim daquele ano, o metro quadrado custava R$ 1.287,76 e também era o terceiro maior do Brasil.

Os menores valores podem ser encontrados no Nordeste, com destaque para Sergipe (R$ 1120,38) e Rio Grande do Norte (R$ 1129,59).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários