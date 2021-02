Apresentador da Record, morre vítima de covid-19; informação foi confirmada pela TV

A informação foi confirmada pela afiliada da Record TV, com uma nota de pesar divulgada nas redes sociais

O jornalista Paulo Becker, de 64 anos, faleceu anteontem vítima da covid-19. A informação foi confirmada pela TV Amplitude, afiliada da Record TV em Juara (Mato Grosso), com uma nota de pesar divulgada nas redes sociais.

“Externamos nossas condolências aos familiares e amigos de nosso amigo e colaborador do Grupo Amplitude de Comunicação Paulo Becker. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia o receba em sua morada eterna”, dizia o texto publicado no Facebook do grupo.

Leia mais em UOL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários