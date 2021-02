BBB 21: Líder, João diz que vai usar parte do prêmio de R$ 10 mil para casar

Além de indicar uma pessoa ao Paredão e garantir mais uma semana na casa, João, vencedor da Prova do Líder do BBB 21, também ganhou um prêmio de R$ 10 mil.

O professor disse que vai usar parte do dinheiro para casar com o namorado, Igor.

“Eu vou dar metade para a minha mãe, e a outra metade eu vou juntar para o meu casamento”, disse ele em conversa com Viih Tube, Sarah e Lumena. “Posso ser madrinha?”, perguntou Viih Tube.

João Luiz venceu a prova realizada na noite desta quarta-feira (24), no BBB 21 (Globo). Na disputa, eles tinham que sortear uma base da qual deveriam arremessar objetos em um alvo no chão. Dependendo de onde caísse, a pontuação mudava.

Pocah foi a única que não participou da prova, já que foi vetada por Sarah, líder da semana passada. Os demais foram divididos em duplas.

Quem levou a melhor foi a dupla formada por João e Camilla de Lucas, que conseguiu fazer 160 pontos em duas rodadas. Com isso, os dois participantes tiveram que disputar uma final entre eles.

Camilla foi a primeira a jogar. Ela marcou 50 pontos na primeira rodada e 40 pontos na segunda, somando um total de 90 pontos. Já João marcou 40 pontos na primeira e 60 pontos na segunda, somando 100 pontos, e conquistando a liderança.

Antes de começar a prova, o apresentador Tiago Leifert explicou qual vai ser a dinâmica da semana. Primeiro, ele anunciou que o anjo desta semana vai ser autoimune. Ou seja, quem ganhar a prova terá imunidade na votação de domingo (28).

Depois, ele contou que o paredão será triplo, mas até cinco pessoas serão indicadas. No sábado, o Big Fone vai tocar e quem atender terá que indicar 3 colegas no paredão.

No domingo, o líder vai colocar alguém diretamente no paredão. Depois, todos os participantes votam no confessionário. O indicado do líder terá a responsabilidade de salvar um dos colegas.

Os demais vão disputar a prova Bate e Volta, na qual outra pessoa se salva. Quem perder, estará no paredão junto com o indicado pelo líder.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários