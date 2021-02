Cães azuis aparecem na Rússia perto de uma fábrica abandonada

Fotos de estranhos cachorros de rua com pelo azulado foram publicadas na principal rede social russa e chamaram a atenção de ativistas e autoridades, preocupados com a origem do fenômeno. As imagens foram capturadas nas ruas da cidade russa de Dzerzhinsk, em um local próximo a uma antiga fábrica de produtos químicos, segundo a revista Newsweek.

A cor inusitada dos cães e a proximidade de uma fábrica abandonada levantou a possibilidade de que os animais possam estar sofrendo algum tipo de irritação na pele ou até mesmo um sangramento interno como consequência de exposição a produtos químicos tóxicos, segundo a Humane Society International.

