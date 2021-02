Cratera Jezero, em Marte

Esta imagem mostra uma possível área através da qual o Perseverance Mars rover pode atravessar a cratera Jezero enquanto investiga vários ambientes antigos que podem ter sido habitáveis. O percurso começa nas falésias que definem a base de um delta produzido por um rio à medida que este desaguava num lago que outrora enchia a cratera.

O caminho então atravessa o delta em direção a possíveis depósitos costeiros antigos e, em seguida, sobe a borda da cratera de 610 metros de altura para explorar as planícies ao redor. Cerca de metade desta travessia poderia ser concluída na missão principal do Perseverance (um ano de Marte ou dois anos terrestres).

Para referência, a cratera proeminente perto do centro da imagem tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Os cientistas acreditam que a área já foi inundada com água e abrigou um antigo delta de rio. O processo de seleção do local de pouso envolveu uma combinação de membros da equipe da missão e cientistas de todo o mundo, que examinaram cuidadosamente mais de 60 locais candidatos no Planeta Vermelho. Após o estudo exaustivo de cinco anos de locais em potencial, cada um com suas características e atrativos únicos, Jezero subiu ao topo. A cratera Jezero conta uma história da natureza intermitente do passado úmido de Marte.

Crédito de imagem: NASA / JPL-Caltech / USGS

