Depasa disponibiliza carro pipa para atender famílias atingidas pela cheia em Sena Madureira 

A diretora do órgão entregou um veículo que dará suporte às demandas do órgão na região

A diretora-presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Lima Bezerra Dessotti, esteve no município de Sena Madureira na sexta-feira (19), atendendo reivindicação do governador Gladson Cameli que solicitou que o órgão reforçasse o abastecimento de água no município que enfrenta uma cheia histórica.

Segundo a diretora, o objetivo da ação era suprir a necessidade de consumo da população atingida pela cheia do Rio Iaco. “Disponibilizamos um carro pipa para atender as famílias que estão sem água potável por causa da alagação. Ele ficará 30 dias à disposição das famílias”, declarou a gestora.

Ainda em Sena, os representantes do Depasa fizeram uma visita aos alojamentos onde estão abrigadas as famílias que tiveram suas casas inundadas, e entregaram à gerência local, um novo veículo que dará suporte às demandas administrativas e operacionais do órgão no município.

Nesse sábado (20), o manancial registrou a marca dos 18,03 m. São 18 cm a mais do que o atingido às 18h desta sexta-feira (19), onde o Rio marcou 17,85 m.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários