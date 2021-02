Empresário preso na Operação Trojan sai da prisão e usará tornozeleira

Cristiano estava preso no Batalhão de Polícia Ambiental, após prisão na Operação Trojan

Em uma nova decisão, a desembargadora Regina Ferrari, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), concedeu habeas corpus revogando a prisão preventiva do empresário Cristiano Silva Ferreira.

Segundo informações, Ferreira teve a prisão substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o empresário deve entregar o passaporte em até 24 horas.

Cristiano estava preso no Batalhão de Polícia Ambiental, após prisão na Operação Trojan na última sexta-feira (12).

