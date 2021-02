Ex-jogador do Athletico Paranaense, é encontrado morto com tiro no peito

Segundo a polícia argentina, o atacante uruguaio Santiago Damián García Correa, de 30 anos, foi encontrado morto com um tiro no peito na manhã de hoje (06), em Mendoza. O jogador atua pelo Godoy Cruz desde 2016. Antes, chegou a jogar pelo Athletico Paranaense , time que defendeu após sair do Montevidéu.As autoridades argentinas estão investigando o caso, mas o laudo inicial trata a ocorrência envolvendo Santiago García, mais conhecido como Morro García , como suicídio.

Em uma de suas últimas atuações contra equipes brasileiras, Morro García marcou contra o Palmeiras pela Libertadores de 2019. O jogo de ída nas oitavas de final, em Mendoza, terminou com empate de 2 a 2. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras massacrou o Godoy Cruz por 4 a 0.

