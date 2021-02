Felipe Melo revela como orienta garotos do Palmeiras: “Chego na porrada”

Felipe Melo é o mais experiente do elenco e por causa dos 12 anos de futebol europeu, se sente em condições de ajudar os mais novos a lidar com a pressão de disputar um Mundial

Aos 37 anos, sendo quatro no Palmeiras, o volante Felipe Melo se prepara para viver o principal momento da passagem pelo clube. O jogador contou nesta sexta-feira (5/2) que aguarda a estreia no Mundial de Clubes, no Catar, com atenção especial aos garotos recém-promovidos da base, a quem destina orientação especial. O jogador revelou que com conselhos, broncas e até entradas duras nos treinos, procura passar um pouco da experiência.

O Palmeiras levou ao Catar jogadores como Danilo, de 19 anos, Gabriel Menino, de 20, Patrick de Paula, de 21, e Gabriel Veron, de 18. Felipe Melo é o mais experiente do elenco e por causa dos 12 anos de futebol europeu, se sente em condições de ajudar os mais novos a lidar com a pressão de disputar um Mundial. A estreia do time será no próximo domingo, contra o Tigres, do México.

