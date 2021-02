Filha de Carlos Alberto de Nóbrega fala do pai internado com Covid-19

Cheia de saudade de Carlos Alberto de Nóbrega, seu pai, Mafe Nóbrega, filha do humorista, fez um desabafo no Instagram. Para quem não sabe, o artista está internado em São Paulo com coronavírus.

Em uma foto dos dois fazendo uma vídeo chamada, a influenciadora digital contou que eles realizam o recurso diariamente para amenizar a dor da saudade.

“Todos os dias fazemos nosso facetime e hoje sem querer tirei esse print e quis registar aqui! Te amo muito e tô morrendo de saudades! Já está tudo bem e já, já estaremos comemorando seus 85 anos mais forte do que nunca!”, afirmou Mafe.

Para quem não sabe, no último sábado (20), o veterano, assim como Renata Domingues, sua esposa, precisou ser internado por causa da Covid-19. No Instagram, a notícia foi dada com uma foto dos dois juntos: “Sempre juntos e agarradinhos. Foi você ser internada na quinta e lá vim eu atrás. Vamos disputar quem sai primeiro. E como eu sou um cavalheiro, primeiro as damas”.

“Quero que meus seguidores saibam o quanto eu te amo, te admiro, minha mulher, minha parceira, minha médica… Minha Renata. Logo logo estaremos ‘brigando ‘pra ver quem fica com mais edredom pra se cobrir. Até daqui a pouco“, disse.

No domingo (21), Carlos retornou ao Instagram para falar sobre seu estado de saúde: “Meus queridos e fieis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento, estou sem dor, mal estar… Nada!”.

“Pude até ir no quarto da Renata que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor está em isolamento em sua casa e não sente rigorosamente nada”, finalizou.

Em recente conversa com a Quem, Nóbrega contou como está passando por esse momento: “Estou bem, ainda estou sem sintoma nenhum. Estou internado desde sábado, minha garganta que está afetando um pouco. Renata está ótima, sem dor, estamos internados no mesmo andar e nos vemos de longe, pela porta do quarto. Isso tem ajudado bastante“.

