Gladson Cameli confirma lockdown no Acre a partir da próxima semana 

Cameli diz que a medida se faz necessária devido ao aumento de casos de coronavírus no Acre

O governador Gladson Cameli confirmou na tarde desta quarta-feira (24), em entrevista ao ContilNet, no Aeroporto Internacional de Rio Branco que vai decretar o temido lockdown (fecha tudo) em todo o território acreano nos finais de semana.

A medida será oficializada na próxima semana, por meio de decreto que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). “Vamos fazer a flexibilização, mantendo os 20% de funcionamento conforme previsto em lei”, destacou.

Cameli diz que a medida se faz necessária devido ao aumento de casos de coronavírus no Acre e a ineficiência do decreto de bandeira vermelha, imposto pelo Comitê de Acompanhamento da Covid-19. “Uns são contra, outros a favor, eu não posso ficar nessa, as pessoas precisam trabalhar e o Estado precisa arrecadar, só que eu não posso colocar a vida das pessoas em risco”, argumentou.

