Público começa a lotar praça do Palácio e aguarda por show de Naiara Azevedo; VEJA FOTOS E VÍDEOS

A comunidade de Rio Branco já está prestigiando a celebração do Dia do Trabalhador em frente ao Palácio Rio Branco nesta quarta-feira (01). O destaque do evento é o aguardado show nacional da cantora Naiara Azevedo.

Já no início da tarde, muitas pessoas esperam ansiosamente para uma noite memorável de música e entretenimento.

O evento gratuito teve início às 17h, e conta com apresentações da banda Trio Furacão e do DJ Black, aquecendo o público para a performance vibrante de Naiara Azevedo. Com seus sucessos contagiantes, como “50 reais” e “Palhaça”, a cantora promete uma noite inesquecível para todos os presentes.

Além da música, o local também oferece uma variedade de opções gastronômicas, com feirantes participando da Economia Solidária. Enquanto a comunidade se prepara para aproveitar ao máximo o evento, medidas de segurança estão sendo rigorosamente implementadas, incluindo revistas nas entradas e uma equipe de segurança composta por agentes privados e policiais militares.

A festa, organizada pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), com o apoio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), promete ser um marco na comemoração do Dia do Trabalhador em Rio Branco.

Com a comunidade já presente e ansiosa, o Palácio de Rio Branco está pronto para receber uma noite de muita diversão.

VEJA FOTOS E VÍDEOS:

Fotos e vídeos: ContilNet