Mirando o topo, Rio Branco anuncia quarteto para o Acreanão-2021

A estreia do Rio Branco na disputa do Campeonato Acreano está programada para o dia 7 de março contra o São Francisco

Na busca de brigar pelas primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Acreano-2021 e, assim, conquistar uma das vagas na disputa da Copa do Brasil-2022 e ampliar o seu calendário de atividade para o próximo ano, a diretoria do Rio Branco confirmou a contratação de mais quatro reforços.

A lista começa pelo goleiro Marcão. O atleta de 21 anos já teve passagem pelo futebol acreano, segundo informou ao ge o presidente estrelado Valdemar Neto.

Na temporada 2019, o Humaitá contou com um goleiro chamado Marcão, esse hoje disputando a seletiva do Campeonato Carioca pelas cores do Friburguense-RJ, equipe já sem chances de classificação.

Outro reforço é o lateral direito Iago, 22 anos, oriundo do futebol goiano.

O terceiro no nome da lista diz respeito ao experiente zagueiro Anderson Baiano, 39 anos, com passagens por Santa Cruz, Juventude e Atlético-BA, mas também com experiência internacional pelo futebol polonês e japonês.

O quarto nome da lista é o meia Max, atletas de 30 anos, ex-Mageense-RJ.

O acerto com os quatro atletas foi confirmado na manhã desta quarta-feira (17) pelo presidente do Estrelão, Valdemar Neto.

O lateral Iago já está na capital acreana e os outros três jogadores são aguardados nos próximos dias, segundo informou o presidente estrelado para ge.

O Estrelão segue com suas atividades suspensas por força de decreto estadual de distanciamento social para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

O clube iniciou a pré-temporada na primeira quinzena de janeiro, mas suspendeu as atividades após a orientação dos técnicos do comitê da covid-19.

A estreia do Rio Branco na disputa do Campeonato Acreano está programada para o dia 7 de março contra o São Francisco, mas pode sofrer mudança e tudo vai depender da decisão das autoridades sanitárias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários