Motorista passa mal, perde controle do veículo e vai parar dentro de cratera na Baixada

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quarta-feira (17), na Rua do Terminal, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segunda informações de populares, o motorista ainda não identificado trafegava sentido centro-bairro quando, ao passar pela rua do Terminal, que é a última rua do bairro e beira o Rio Acre, acabou passando mal e perdeu o controle do veículo de cor branco, caindo dentro da cratera.

Moradores que presenciaram o acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a vítima e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, em estado de saúde estável.

Populares pararam para ajudar e felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais. O policiamento de trânsito também foi acionado e esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e para retirada do veículo com auxílio de um guincho.

