Pai surpreende e revela que Whindersson Nunes não é seu filho preferido

Hidelbrando Batista, que é pai de Whindersson Nunes, deixou os seus seguidores impressionados com uma revelação forte que fez recentemente.

O fato aconteceu por meio de uma brincadeira conhecida como “Verdade ou Mentira”, que vem sendo praticada no Instagram. Ao ser questionado se o humorista era seu filho preferido, Hidelbrando negou a informação, exibindo a foto de Hagda Kerolayne para ilustrar a resposta.

Em outro story, o pai de Nunes respondeu como verdade que ele e a esposa, Valdenice Nunes, só queriam uma filha.

Pelo Twitter, Whindersson Nunes compartilhou alguns prints do pai e recebeu o apoio dos seguidores, que entraram na brincadeira. “Além de ser milionário, ainda queria ser o filho preferido Whin? Aí já é demais seu pai tá certo”, brincou um seguidor.

Aproveitando o ensejo, Hidelbrando esclareceu que não tem nada contra a sua nova nora, Maria Lina. A mãe de Whindersson Nunes aproveitou para tocar no assunto. “Quem tem que gostar é ele, que está namorando”, disse a mãe do humorista. “Eu tenho que gostar do meu marido que sou casada”, afirmou.

Mais tarde, porém, Valdenice teve que esclarecer a postagem e desfazer um mal-entendido. “Lógico que eu gosto. Respondi de uma forma engraçada, mas tem gente que não entende”, disse ela, que apagou as afirmações anteriores.

