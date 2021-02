Processo de reabilitação pós covid-19; saiba mais na coluna da Jackie Pinheiro

E-mail: jackiepinheiro@gmail.com

Instagram: @jackiepinheiroac

Facebook: Jackie Pinheiro

SOS Acre

Os olhos de todo o país e do mundo estão voltados para o Acre, onde cerca de 120 mil pessoas são atingidas pelo transbordamento de rios e igarapés. Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Feijó, Santa Rosa do Purus, Rodrigues Alves e Manoel Urbano são as cidades mais atingidas pelas cheias. Além disso, os leitos dos hospitais estão lotados pelo alto número de casos de Covid-19 e de dengue. Não bastasse, ainda há a crise migratória na fronteira com o Peru.

***

Nesse domingo, 21, a revista eletrônica Fantástico (Rede Globo) exibiu reportagem apresentada pelo repórter Jefson Dourado, que mostrava a situação local e também o movimento encabeçado por artistas como a escritora Glória Perez, a atriz e ex BBB Gleici Damasceno e Renê Silva, do Voz das Comunidades no Rio de Janeiro, que pedem doações para a campanha SOS Acre. Para assistir a matéria acesse https://globoplay.globo.com/v/9288419/



No sentido horário, a atriz e ex BBB Gleici Damasceno; a escritora Glória Perez, e Renê Silva, do Voz das Comunidades no Rio de Janeiro. Eles foram ouvidos pela equipe de reportagem do Fantástico, nesse domingo, 21. A foto é do site G1

Com matéria de Jefson Dourado, o programa Fantástico, da Rede Globo, apresentou uma matéria sobre as enchentes no Acre, os altos casos de Covid-19 e dengue, e também a crise migratória na fronteira

SOS Acre 2

O Ministério Público do Acre e o Tribunal de Justiça do Acre estão realizando a campanha SOS Acre, que vem ganhando não só a adesão de populares do Acre e de diversos estados do país, como o apoio de artistas de peso, nas redes sociais.

***

Entre eles, estão o DJ Alok – através do Instituto Alok -, as cantoras Preta Gil e Anitta, e a jornalista Hildegard Angel. No Twitter e nas Redes Sociais, os artistas reforçaram a hashtag #SOSAcre.

Infectologista Eduardo Farias no Domingo Espetacular

O programa Domingo Espetacular, exibido aos domingos pela emissora Rede Record e apresentado por Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz, também apresentou nesse domingo, 21, uma matéria sobre a situação caótica que o Estado do Acre vivencia. O médico Eduardo Farias foi ouvido pela equipe de reportagem sobre a atual situação da pandemia e do surto de dengue.

***

Para assistir a matéria acesse https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/caos-na-saude-publica-e-crise-migratoria-deixam-o-acre-em-estado-de-emergencia-22022021

Vícios de linguagem

A reportagem do ‘Domingo Espetacular’ foi excelente. Mas foi intrigante ouvir a repórter falar diversas vezes “Piru”, ao invés de Peru; e chamar o município de Tarauacá de “Tarauáca”. Transformou a palavra oxítona em paroxítona. Mas cumpriu o seu papel!

Cardiologistas

Parabéns para o médico acreano Odilson Silvestre, sócio da Clínica Silvestre Santé, que teve seu trabalho científico publicado na revista científica Clinical Infectious Diseases, da editora da Universidade de Oxford, do Reino Unido. O estudo sugere que quem teve dengue pode ter a chamada “imunidade cruzada” para a Covid-19. Ele é doutor em Cardiologia pela USP, mestre em Saúde Pública e pós-doutor em Doenças Cardiovasculares pela Harvard School of Public Health.

***

Quem também integra a equipe da Clínica Santé é o médico cardiologista Wilson Barbosa Neto. Formado pela Universidade Federal do Acre, ele tem especialização em Arritmologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro-RJ, que é referência no tratamento de alta complexidade em doenças cardíacas. Além de ser um excelente profissional é também muito atencioso e comprometido. Pela empatia e carisma tem conquistado o afeto dos pacientes e também de seus familiares.

Clínica Santé

Localizada na rua Quintino Bocaiúva, 1.108, no bairro José Augusto, além de ter uma equipe de profissionais qualificados, a Clínica Silvestre Santé é especializada em cardiologia e em diagnóstico por imagens e exames. Os telefones para informações são (68) 3301-9091 e 99921-1100.

Pilates na Clínica Suzy Aragão

Estou fazendo reabilitação de lesão na minha coluna vertebral e fortalecimento da musculatura paravertebral na Clínica Suzy Aragão, onde há um moderno estúdio de Pilates, Fisioterapia e RPG. Para quem não conhece, os princípios do Pilates são concentração, centralização – a força vai do centro do corpo para as extremidades, acionando músculos profundos, como os do abdômen -; respiração; precisão, controle e fluidez, porque os exercícios devem ser feitos com domínio e leveza para uma execução eficiente e com menor risco de lesão.

Sobre o Pilates

Criada pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1883-1967) por volta de 1900, a técnica oferece muitos benefícios para o corpo e a mente, atendendo a necessidades de públicos bem distintos, como atletas, bailarinos, idosos, gestantes e pessoas em reabilitação. As aulas, inclusive, são capazes de apurar o equilíbrio dos idosos, algo fundamental para evitar quedas e fraturas, acidentes que se tornam cada vez mais graves com o passar da idade.

A infecção pelo novo Coronavírus tem deixado sequelas como: fadiga, falta de ar, dor nas articulações, dor no peito, dor muscular ou dor de cabeça, batimento cardíaco acelerado, perda de olfato e paladar, perda de memória, concentração ou sono. Para auxiliar nesse processo de reabilitação, uma excelente alternativa é o Método Pilates da Clínica Suzy Aragão, eficaz na recuperação da saúde. Informações pelo WhatsApp (68) 99931-0026.

Live surpresa do Seu Jorge

Uma agradável surpresa para os internautas na madrugada do domingo para a segunda-feira, 22. O músico Seu Jorge fez uma live surpresa batizada de “Black Service – O melhor serviço da praça”, nome do seu canal no YouTube. Com uma hora música, através de seu Instagram, ele também deu conselhos sobre os riscos da polarização causada pelo atual momento político e sobre cuidados na pandemia. Ao final celebrou a marca de “quase” 1 milhão de seguidores no canal do YouTube, apesar de não fazer nenhuma campanha para aumentar os números. Ele merece!

Celebração

O auditor do Tribunal de Contas do Acre, Antônio José Oliveira, celebrou no dia 15 de fevereiro seus 77 anos de vida, com familiares, em São Paulo – SP, onde reside atualmente. Nas fotos, o aniversariante com o genro, o odontólogo Marcos Gasperini, a filha Raquel, a neta Isabella, a sua esposa Wilce e a sogra Celestina. À direita, com a filha caçula Raquel Oliveira. Parabéns!

B-Day da Márcia

A aniversariante do dia 20 foi a querida colunista social do jornal A Gazeta do Acre e do portal Contilnet Márcia Abreu. Passou o dia recebendo homenagens em suas redes sociais. Ela merece! As fotos são de Talita Maia.

Aniversário da Leila

A querida escritora acreana Leila Jalul celebrará mais um ano de vida no dia 24, em Porto Seguro-BA, onde reside. Deve passar o dia recebendo homenagens dos amigos do Acre e de diversas localidades, através de suas redes sociais, onde tem participação ativa.



Happy day

Parabéns para a jornalista Ana Paula Ribeiro, que celebra hoje, 23, mais um ano de vida, em Londres-Inglaterra, onde reside atualmente. Saúde, paz e prosperidade!

Idade nova

A aniversariante do próximo dia 24 é a empresária e designer de moda Júlia Tavares, que celebrará a data em família, na capital paulista, onde reside, em função da pandemia. Parabéns!

Nova coleção de óculos da Moderna

Vale muito conhecer a nova coleção exclusiva de óculos Iasmyne Louise, da Ótica Moderna. Uma coleção elegante, linda e irreverente! A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaa. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Dicas da Vitória Régia

Você sabia que os níveis altos de Cortisol, hormônio responsável pelo estresse, influenciam a produção de colágeno pelo organismo? Entre os sintomas gerados pelo Cortisol em excesso estão a queda de cabelo e a pele oleosa, entre outros. Quando há estresse crônico, a pele é diretamente afetada, perdendo o brilho, ficando mais fina e com menos elasticidade, o que contribui para o aparecimento de linhas de expressão, rugas, flacidez e manchas e para acelerar o envelhecimento. Por isso, o uso associado de BioSil™️ e Pinetonina, que aumentam a produção de colágeno e equilibram o nível de Cortisol, respectivamente, é um sucesso. Experimente também! A dica é da Farmácia Vitória Régia. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Manu Gavassi dirige e roteiriza sua campanha para Intense

O filme para a campanha publicitária de lançamento dos novos itens de Intense by Manu Gavassi, linha de maquiagem cocriada pela artista junto ao Boticário, foi roteirizado e dirigido pela própria Manu. Com filme que está sendo veiculado em rede nacional e na internet, Manu explora seu jeito, carisma e simpatia, em takes que ilustram bem o seu modo de se expressar, já tão familiar para grande parte dos brasileiros.

***

Com linguagem e cenas que unem cor, arte e modernidade, com toque cool e jovial, o projeto vai ao encontro da proposta do Boticário de posicionar Intense como uma linha que possibilita usar a maquiagem para além da estética, explorando mais a cor como forma de autoexpressão e diversão.

150 itens veganos e cruelty free

Com uma legião de fãs na internet, Manu Gavassi tem uma trajetória como cantora e atriz, e ganhou ainda mais o coração do público brasileiro em 2020 após sua participação em reality show. Observando seu comportamento, a marca identificou prontamente em Manu uma espontaneidade, criatividade e leveza que conectavam diretamente com Intense.

***

Logo que deixou o programa, Manu já participou de uma campanha digital para a marca e, no final do ano, fez seu primeiro lançamento de uma linha de maquiagem cocriada. Agora em fevereiro, Manu protagoniza o maior lançamento de Intense do ano já que, junto com seus novos itens, a marca realiza um repack de todo o seu portfólio com mais de 150 itens, com novas embalagens, fórmulas, texturas e cores, sendo todos 100% veganos e cruelty free. Assista o vídeo!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários