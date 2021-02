Terror, suspense e drama para curtir no conforto de casa

Este pequeno (literalmente, tem menos de 1 hora de duração) achado chamado “Host” é um filho interessante do período de pandemia. Filmado inteiramente sem que o diretor estivesse no mesmo cômodo que os atores – os quais também ficaram responsáveis pelos efeitos em suas respectivas gravações, a produção traz um grupo de amigos enfrentando uma presença estranha após um erro ser cometido durante uma sessão espírita virtual (!). Vale pelos sustos e pra ver como dá pra fazer muito mesmo com restrições (de orçamento, locação, equipe, etc).

FONTE OU AMIGO?

Esse é relativamente mais antigo (de 2009), mas pra quem nunca viu, vale a pena, hein? Principalmente pros meus colegas da área do jornalismo. Em “Intrigas de Estado”, muita tramoia, teoria da conspiração e busca pela verdade embalam uma trama que mistura jornalismo, política e ambição. Envolvente e com um roteiro bem amarradinho.

Disponível do Amazon Prime Video

ELA SE IMPORTA… COM ELA MESMA

Surpresa gostosinha com a estonteante Rosamund Pike (de “Garota Exemplar”). Em “Eu me importo”, acompanhamos uma vigarista que se aproveita de um sistema falho para se apossar das posses de idosos desamparados. Mas tudo começa a cair quando ela mexe com a velhinha errada… O que mais chamou a atenção foi a montagem do filme, tem ângulos bacanudos e uma trilha sonora que cai para uma pegada eletrônica interessante. O final foi um choque, mas condiz com algo que estava para acontecer há muito tempo na vida de Marla.