Academias e bares reabrem nesta terça e fim de semana será de ‘lockdown’ no AC

Entra em vigor nesta terça-feira (9), a segunda fase da flexibilização do decreto governamental durante a Bandeira Vermelha, com isso, academias de ginástica, clubes esportivos, de lazer, e similares e bares estão autorizados a reabrirem para atendimento ao público com 20% de suas capacidades. O funcionamento é permitido das 5 às 22h, mas a venda de bebidas alcoólicas fica restrita até às 20 horas.

Na semana passada houve a flexibilização de parte das atividades como restaurantes, lojas e outros serviços.

Outra mudança que ocorre nesta semana é o ‘lockdown’ aos finais de semana que vai entrar em vigor após adiamento da última semana. No sábado (13) e domingo (14), todos os serviços devem paralisar o atendimento, sendo permitidos apenas o funcionamento de farmácias e serviços de transporte.

