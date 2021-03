Analistas preveem mudanças intensas promovidas por novas ferramentas digitais

A integração dos meios digitais no cotidiano tem sido visível no Brasil e no mundo. Com tecnologia cada vez mais avançada, estamos sentindo fortes modificações na ação empresarial e individual, sendo estas amplamente estudadas por analistas digitais e especialistas da área da Sociologia e Antropologia. Venha conhecer as previsões dos analistas sobre o que vai mudar com a introdução das novas ferramentas digitais.

O mundo das tecnologias tem avançado de uma força visível e permanente. O aparecimento de novos aplicativos, dispositivos e ferramentas tem se feito acompanhar de uma integração bastante rápida, que depressa modificou as malhas sociais e promoveu novos hábitos cotidianos, quer para as pessoas comuns como para as pequenas empresas e as grandes corporações.

Ao se mesclar com as mais diversas áreas de nossa vida, essas novas formas de tecnologia permitiram que fossem criados novos modos de comunicar, de interagir e de acessar as redes. Além disso, permitiram também a criação de novas estratégias de segurança (física e digital), o surgimento de novos mercados de trabalho e a reestruturação completa de muitos mercados que já existiam.

O Brasil se destaca como um dos países onde a tecnologia mais tem sido aceite pela população, o que pode ser verificado pelo fato de existirem mais smartphones ativos em nosso país do que residentes. O uso dessas ferramentas é feito para os mais diversos efeitos, havendo quem as utilize para lançar seus negócios empreendedores (como, por exemplo, lojas online), quem as use como forma de partilha de suas rotinas (através de blogs e redes sociais), quem aproveite o seu potencial para o relacionamento interpessoal e a comunicação (com o Skype, o Zoom ou equivalentes) ou quem procure seus jogos de cassino prediletos (como o que pode encontrar aqui ).

As ferramentas tecnológicas estão a expandir as possibilidades do humano, à medida que a máquina ganha inteligência, com sistemas como a Inteligência Artificial (IA) e diversifica os usos do digital.

Analistas digitais, comunicadores, sociólogos, antropólogos e outros especialistas se basearam em tudo isso para prever como será a evolução, agora que essas ferramentas estão mais presentes em nossa vida. Confira.

1. O universo corporativo e a integração de novas tecnologias

Analistas digitais de todo o mundo estão interessados na forma como o digital está impactando no funcionamento das empresas mundiais.

Segundo eles, o gerenciamento das grandes empresas – incluindo as empresas do Brasil – utilizará de uma forma mais intensa a IA, não apenas para melhorar a gestão de seus estoques e a sua produtividade, mas também para garantir a contratação de pessoal mais qualificado.

A expetativa é que, no futuro, uma grande parte do trabalho de recursos humanos seja feito por máquinas e de forma automatizada, eliminando a necessidade da avaliação humana nos estágios primários de seleção de funcionários para empresas.

Com a integração desses sistemas, se prevê a aplicação de estratégias mais apropriadas e que gerem melhores resultados corporativos.

2. Novas tecnologias e o imediatismo

Outra das previsões dos especialistas é que as sociedades venham a acompanhar a rapidez da mudança e uma sentir necessidade cada vez mais intensa de ter à sua disposição os dispositivos e ferramentas mais recentes.

O imediatismo poderá se tornar um dos traços sociais mais relevantes, nomeadamente no que respeita ao acesso à Internet. Para muitos especialistas, a introdução do 5G é já um indício dessa nova necessidade do ser humano do século XXI.

3. Mudanças nas formas de comunicação e tecnologia digital

O contato com pessoas em qualquer local e a qualquer hora já é possível mas, segundo os analistas, essa necessidade de comunicar digitalmente e de forma sucessiva irá se manifestar mais e mais, à medida que as ferramentas digitais permitam o contato permanente.

Por se tratar de um contato humano menos físico, se acredita que o ser humano – por ser social – sinta maior necessidade de estar mais tempo em linha.

