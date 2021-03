Banco do Brasil fecha agência da Av. Ceará e cliente diz: “Final dos tempos”

A agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Ceará, na área central de Rio Branco, teve suas atividades encerradas nesta quinta-feira (25). Os caixas eletrônicos também devem ser desativados neste fim de semana.

Os correntistas e clientes da agência deverão ser transferidos para a Agência Aquiry, localizada no bairro Bosque. O fechamento de mais uma agência do BB no Acre revoltou alguns usuários que usaram as redes sociais para reclamar.

“Aí é querer matar o povo, vejo isso como o final dos tempos, vamos ter dinheiro mas não vamos poder comprar”, disse a vendedora Neia Alexandre.

A ação faz parte de um pacote de medidas anunciado no ano passado pela presidência da instituição para reduzir gastos e custos. Outras agências devem fechar na capital e no interior do Acre.

