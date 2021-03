Carros com placas de outros estados lotam filas de vacinação no DF

A quantidade expressiva de veículos com placas de municípios vizinhos ao Distrito Federal nas filas para a vacinação contra a Covid-19 chamou a atenção das autoridades locais. Na tarde do último sábado (27/3), no drive thru instalado no estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama, foram vistos, no intervalo de meia hora, diversos carros registrados em cidades mineiras e goianas.

Os automóveis tinham identificação de Paracatu (MG), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Anápolis (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Luziânia (GO).

