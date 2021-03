Com futebol paralisado, Galvez decide negociar contratos para minimizar prejuízo financeiro

Sem perspectiva de liberação dos treinamentos, o Galvez decidiu nesse sábado (19), suspender todas atividades no CT Forte Imperador, em Rio Branco (AC).

Os contratos de mais de 40 profissionais que estão empregados no clube serão negociados a partir desta segunda-feira (22).

Em entrevista por telefone ao ge neste domingo (21), o presidente do Galvez, coronel Edener Franco, explicou que a medida será tomada para minimizar os prejuízos financeiros causados pela paralisação do futebol.

De acordo com o dirigente, todos os contratos serão negociados individualmente. Edener Franco afirma que os vínculos empregatícios poderão ser suspensos ou até mesmo rescindidos, caso alguns jogadores desejem buscar novos ares.

– Vai depender do que cada um quer. Tem gente que vai manter um salário na carteira, se vamos dar ajuda de custo nesse período pra poder também ajudar os caras que vão ficar em casa sem trabalhar. Não temos como rescindir, porque têm direitos trabalhistas e tem que negociar. Em último caso, se não tiver jeito, se a pessoa quiser ir pra Justiça (do Trabalho), também vai poder. É uma negociação que vai ser boa o clube e o atleta – afirma.

– Vai ter rescisão contratual daqueles que querem ter liberação total. Aqueles que quiserem suspender por um período, suspendemos por três ou quatro meses. Aqueles que quiserem ficar e serem emprestados, vamos emprestar – completa.

Esta negociação do Galvez com os funcionários será igual a feita na última temporada, quando a pandemia da Covid-19 chegou no Acre e as atividades foram suspensas. O dirigente espera contar com a maioria dos jogadores assim que o futebol poder ser retomado.

– Aqueles que quiserem voltar, poderão voltar. Nem todos voltarão, porque os caras preferem estarem em atividade em outros clubes do que está no Acre aguardando – pondera.

Ainda segundo o coronel Edener Franco, é inviável financeiramente continuar pagando integralmente todos os funcionários sem que haja autorização para treinar.

– Agente está com mais de dois meses pagando salários, e a gente só jogou dois jogos da Copa Verde e esse da Copa do Brasil. Prejuízo já aconteceu. Vamos tentar falar com o governador para ver se o governo ajuda a gente a arcar com parte dessas despesas – destaca.

A paralisação das atividades também vale para categorias de base. O duelo do Imperador contra o Londrina-PR, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 foi suspenso e ainda não teve data remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Eliminado da Copa do Brasil para o Atlético-GO, o Galvez só retorna a campo pelo Campeonato Acreano, que está indefinido devido a paralisação do esporte no Acre por causa da pandemia da Covid-19. Além do estadual, o Imperador também tem Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde para disputar na temporada.

(Foto: Divulgação/Galvez EC)

