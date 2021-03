Covid-19 mata um dos grandes navegantes dos rios de Sena Madureira

Um dos homens que mais conheceu os rios que banham Sena Madureira, em especial o Rio Macauã, foi vencido na noite deste domingo (14) pelo terrível vírus Covid-19. Ele faleceu em um dos leitos da Santa Casa, em Rio Branco.

Agesislau Ferreira Reis, o Zeca do Alcides, de 73 anos lutava pela vida há cerca de duas semanas, junto com a esposa, dona Francisca Magalhães, 74, que continua internada na Santa Casa.

Veja reportagem da comemoração do 69º aniversário de Zeca

Zeca, que foi carinhosamente chamado de “generoso comerciante do rio” em uma reportagem do ContilNet publicada em 17 de junho de 2017, sempre ajudou as pessoas necessitadas enquanto navegava nas águas do rio Macauã, onde trabalhou durante décadas como regatão.

Ele também conhecia muito bem os rios Iaco, Caeté e Purus, que banham os município de Sena Madureira e Manoel Urbano. “Não gosto de morar na cidade. Lá tem muitos aperreios e os desmantelos são grandes”, disse Zeca ao ContilNet, na época.

Bastante emocionado, um de seus filhos, Airton Magalhães, disse ao ContilNet que o pai foi exemplo de uma pessoa que nunca desistiu de lutar pelos seus sonhos, e que sempre trabalhou muito para não deixar faltar alimentação e vestimentas aos filhos.

“Ele lutou muito para criar os filhos, sempre foi um lutador, um homem que passava dias e meses navegando pelos rios trabalhando como regatão e ajudando as pessoas necessitadas. Minha mãe, que também foi infectada pelo Covid, está lutando pela vida internada no leito de um hospital. Tenho fé em Deus que ela vai vencer”, disse Airton.

