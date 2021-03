Crianças dizem ter visto Nossa Senhora em telhado de capela

Há quem diga que era apenas um reflexo de luz no telhado mas, crianças da cidade de Cristina, no estado de Minas Gerais, garantem ter visto Nossa Senhora de Fátima no telhado de uma capela local. A imagem terá, de acordo com o site G1, da Globo, sido observada pelos menores que brincavam na rua, com uma menina dizendo que ouviu uma mensagem.

“Ela dizia para nós rezarmos, todo o tempo. A voz dela era baixinha e ela dizia assim: reza, reza. Falava bem baixinho ao nosso ouvido”, contou a criança.

Foram pelo menos três os dias em que os moradores afirmam ter visto a imagem na localidade. As fotografias do sucedido já circulam nas redes sociais.

Depois destes relatos, o pároco de Cristina já revelou que foi aberta uma investigação. À mesma publicação, o padre Antônio Carlos Oliveira apontou que “a primeira coisa” que fez foi “comunicar ao bispo sobre esta aparição”.

“Ele pediu para aguardar um pouco. Quando falamos de aparição é uma coisa muito delicada… é estudado e analisado”, acrescentou o responsável.

Sobre o fato de poder ser o reflexo de uma corneta no telhado e não Nossa Senhora, o pároco não hesitou: “Esta corneta sempre esteve aqui. Por que só agora esta imagem apareceu? O que eu guardo no coração é que aprendamos com esta mensagem”.

A corneta já foi retirada do local para que se possa averiguar “de uma forma mais clara”.

